Boca goleó a Central Córdoba y extendió su racha de triunfos en el Torneo Apertura 2025. Por la novena fecha de la Zona A, el Xeneize venció al conjunto santiagueño por 3-0 gracias a los goles de Miltón Giménez, Miguel Merentiel y Florentín en contra.

El equipo dirigido por Ferando Gago fue superior en el global del encuentro. En una noche calurosa de viernes, el conjunto bostero salió decidido a ser protagonista y juntando pases y abriendo el juego para sus laterales adelantados pudo acercarse al área rival.

El gol, recompensa a un Boca que hacía las cosas bien, llegó a los 16', fruto de un exquisito pase del vasco Ander Herrera de más de 50 metros, que se llevó "de prepo" Giménez para poner las cosas 1-0. Luego de la revisión del VAR, fue oficializado el tanto.

La dupla en el medio del español y el joven Miltón Delgado se afianzó. Ambos mostraron mucha solvencia con pases para adelante y simplificando el trámite de juego para el equipo. Kevin Zenon tuvo un destacado primer tiempo, arrancando del medio hacia la derecha, pero fundamentalmente moviéndose con mayor libertad que en otros partidos.

Justamente, el ex Unión aprovechó para desmarcarse y correr hacia el vacío para interceptar otro buen pase de la figura de la cancha, Herrera, para colocar un centro que se llevó a la rastra Florentín y la empujó en su propio arco a los 36'. Nuevamente hizo falta la intervención del VAR, esta vez no solo para definir si había off side, sino también para confirmar si la pelota cruzó la línea del arco.

Boca dominaba todo y solo se daban distanciados ataques de los dirigidos por Omar De Felipe. Para colmo de males para el conjunto aurinegro, el árbitro Falcón Pérez, a instancias del VAR (gran protagonista del primer tiempo), expulsó a Galván a los 49', que tuvo una reacción infantil, al pisar al español y después empujarlo, dejando así a su equipo con diez, cuando todavía faltaba un tiempo para jugarse.

En el segundo tiempo el Xeneize bajó dos cambios y Central Córdoba se le vino encima, pero sin tanta claridad, aunque haciendo trabajar a Agustín Marchesin, que sumó otro partido manteniendo la valla invicta.

Finalmente, cuando se moría el encuentro, el recién ingresado Luis Advíncula metió un fuerte pase para el uruguayo Miguel Merentiel, que de un toque mató la pelota y con otro le dio con sutileza para marcar el 3-0 y sellar así la goleada xeneize a los 89'.

Con esta victoria, importante porque fue de visitante y es un déficit de los últimos años, Boca sumó 20 puntos, quedando por el momento en segundo lugar (deben jugar Estudiantes y Tigre). Quien lidera la Zona A es Argentinos con 21 unidades, pero el Xeneize que conduce un Gago, que lucha por su continuidad partido a partido, ya piensa en su próximo compromiso: Defensa y Justicia.