Boca Juniors enfrentó este sábado a Belgrano de Córdoba en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la 13ª fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro comenzó a las 18 horas con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la asistencia del VAR a cargo de Fernando Espinoza.

El equipo cordobés sorprendió en el complemento: primero abrió el marcador con un gol de penal convertido por Pablo Passerini, y minutos después amplió la diferencia tras un autogol de Leandro Paredes, lo que silenció al público local. Boca reaccionó y Cristian Zeballos descontó para poner el 1-2 parcial, resultado con el que finalizó el encuentro.

El Xeneize dominó la posesión y generó peligro, pero Belgrano se mantuvo ordenado en defensa y aprovechó los espacios de contraataque. Los hinchas acompañaron pese al resultado de los de La Boca, que no pueden levantar cabeza.

En la previa del encuentro, se llevó a cabo un sentido homenaje a su ex director técnico, Miguel Ángel Russo. Con su familia presente, su capitán Leandro Paredes protagonizó una suelta de globos con una camiseta que contenía el nombre del fallecido DT con el que boca consiguió la Libertadores.