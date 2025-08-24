Boca venció por 2-0 a Banfield por la Fecha 6º del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. En la tardenoche en La Bombonera los goles fueron uruguayos: Miguel Merentiel abrió el marcador y Edisón Cavani sentenció la victoria xeneize que escaló posicioones quedando a dos de la punta.

Los delanteros del equipo que dirige Miguel Ángel Russo se sacaron la mufa y marcaron. El que más lo necesitaba era el ex PSG y Napoli, que viene siendo muy cuestionado, incluso por la hinchada boquense. En el caso del ex Defensa y Justicia y Palmeiras, los goles a Benfica y Bayer en el Mundial de Clubes lo terminaron de meter en el corazón del pueblo xeneize, y le tenían paciencia ante la polvora mojada.

Tras un primer tiempo en el que el local fue más, ya que el rival no le presentó mucha resistencia, las emociones boquenses llegaron en el complemento. A la falta de eficacia y el buen trabajo del arquero Sanguinetti, los futbolistas de Boca respondieron con un segundo tiempo en el que se lo tomaron con más paciencia.

La paciencia se tradujo en goles. La apertura del marcador llegó a los 55' de la mano de Merentiel. El segundo cayó a los 82' con un cabezazo de Cavani. Al final del encuentro, el "Chango" Zeballos tuvo el tercero tras un pase preciso que le dio Velasco, quien manejó muy bien la contra, pero el 7 del Xeneize desvió el disparo.

Finalmente, Boca cerró un buen triunfo que le hace sumar 9 puntos y lo deja a dos del puntero de la Zona A , que es Barracas Central que hasta ahora ha cosechado 11 unidades. El equipo de Xeneize entró en los ocho que se clasifican, quedando entre los primeros cuatro.

El equipo de Russo necesitaba sumar de a tres nuevamente. Tras obtener la primera victoria del tercer ciclo del técnico en la institución en el 3-0 a Independiente de Rivadavia en Mendoza, este triunfo fue importante para la confianza de un plantel que no venía mostrando buenas versiones.