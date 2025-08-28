Borgogno palpitó el choque con River: “Es uno de los partidos más lindos del año”

Matías Borgogno habló con el móvil de Canal 13 en la previa del esperado encuentro contra River Plate por la fecha 7 del torneo, que se disputará en el Monumental a las 19:15. El arquero de San Martín compartió sus sensaciones sobre el partido, su momento personal y el crucial apoyo de los hinchas.

Con entusiasmo, Borgogno se refirió al inminente duelo: "Contento de que se viene uno de los partidos más lindos del año". El arquero destacó el buen momento que atraviesa el equipo y la preparación para el encuentro: "Nosotros necesitamos hacer lo que venimos haciendo, sostener esos buenos rendimientos, tener otro buen partido. Es importante ver cómo se da el resultado, nosotros hemos tenido una muy buena semana, estamos con muchas ganas, con mucha predisposición".

Al hablar de su rendimiento, Borgogno reafirmó su intención de seguir siendo el arquero "que sostiene el equipo". Reconoció que le costó mantener el arco invicto al inicio del Clausura y asumió la responsabilidad. Sin embargo, se mostró optimista con el presente del equipo: "El equipo está ordenado y está entendiendo cómo tiene que jugar".

El arquero también se refirió a la importancia de la confianza, especialmente en los momentos difíciles: "Acá adentro se siente todo y más en los momentos en los cuales las cosas no salen, la confianza no es la misma".

Borgogno hizo hincapié en el incondicional apoyo de los hinchas de San Martín, algo que, según él, es crucial para el equipo. "No es fácil pelear desde abajo, entonces el apoyo desde afuera es necesario siempre y los hinchas lo vienen demostrando, vienen acompañando al club", afirmó. En ese sentido, destacó la unión entre el club y su gente: "Acá el club está por encima de todo y la gente siempre entiende eso".

Al equipo le quedan dos entrenamientos en San Juan. El sábado por la tarde, la delegación partirá rumbo a Capital Federal para completar la preparación del gran partido.