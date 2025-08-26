Cadillac ya tiene definidos a los dos pilotos que conformarán su alineación titular cuando debute en la Fórmula 1 en 2026. El mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán las figuras principales del nuevo proyecto, que marcará la incorporación de una undécima escudería al campeonato mundial.

La información confirmada por el propio equipo en sus redes sociales. Aunque desde hace unos días ya comenzó el rumor. La estrategia de Cadillac fue presentar a ambos pilotos al mismo tiempo para maximizar el impacto del anuncio.

La elección responde a una línea clara: apostar por corredores experimentados que aporten liderazgo en pista y conocimientos técnicos para el desarrollo del auto. Entre Pérez y Bottas acumulan más de 500 Grandes Premios disputados, 16 victorias y dos subcampeonatos mundiales.

Previo a esta decisión, la escudería había mantenido conversaciones con Zhou Guanyu, Felipe Drugovich y Paul Aron, pero finalmente optó por la experiencia de dos pilotos con trayectoria en equipos de punta.

El arribo de ambos se da tras sus salidas de equipos históricos. Bottas dejó Sauber al cierre de 2024 y cumplió funciones de reserva en Mercedes durante 2025, mientras que Pérez no fue renovado por Red Bull tras cuatro temporadas y pasó el último año sin competir oficialmente. En su caso, también pesó el interés comercial de Cadillac en el mercado mexicano.

De acuerdo a The Race, el equipo estadounidense busca involucrar a sus pilotos cuanto antes en el desarrollo del simulador e incluso en pruebas con monoplazas de temporadas anteriores, posibilidad que podría habilitarse a través de Ferrari, su proveedor de motores.

Un nuevo equipo

Con su ingreso, Cadillac será la primera escudería nueva en la Fórmula 1 desde 2016, convirtiéndose en el 11° equipo del campeonato. La estructura, propiedad de General Motors y TWG Global, es consciente de que partirá con desventaja técnica frente a rivales consolidados, pero confía en que la experiencia de Pérez y Bottas acelere la adaptación y los procesos de desarrollo.

El debut del Cadillac F1 Team está previsto para el inicio de la temporada 2026, año en el que la máxima categoría también estrenará nuevo reglamento técnico y de motores.