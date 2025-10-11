Este sábado se llevó a cabo el acto de apertura del Campeonato Nacional de Judo en San Juan. Allí estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego. Cabe decir que este evento reunió a más de 1500 deportistas de todo el País.

Es menester mencionar que está competencia comenzó el 9 al 12 de octubre. El evento centa con la participación de judokas provenientes de 25 federaciones provinciales. Además cada encuentro es con entrada libre y gratuita, el certamen ofrece combates de alto nivel en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior. Este año se suma laarticipación de atletas con síndrome de Down.

La ceremonia inaugural, se llevó a cabo este sábado 11 de octubre, y reunió a autoridades de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), dirigentes locales y provinciales, en un acto que reflejó el crecimiento sostenido de este deporte en los últimos años.

Durante su presencia, Orrego valoró el impacto del campeonato en la provincia y el compromiso de todos los que hicieron posible su realización. De este modo, el gobernador mencionó: “Eventos como este fortalecen los lazos entre las provincias, promueven valores como el respeto y la disciplina, y consolidan a San Juan como una sede deportiva de referencia a nivel nacional”.