La tragedia estuvo cerca de adueñarse del Gran Premio de Hungría de Moto GP este fin de semana. El sábado pasado y en la curva 8 del circuito Balaton Park, el piloto de Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta sufrió un accidente, su vehículo salió eyectado y casi impacta a un hombre a cargo de parte de la transmisión oficial.

En el marco de la Q2 previa a la carrera Sprint, el motociclista perdió el control, derrapó por la grava y luego la moto tomó una altura insólita y cuando iba a impactar contra la protección de neumáticos, continuó en alza y chocó contra la cámara que manejaba una persona subida a un andamio. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y el trabajador no sufrió padecimientos

Luego, en las redes sociales oficiales de la disciplina, se pudo visualizar y oír el diálogo que mantuvieron Acosta junto con el camarógrafo, Joao, tras el suceso: "Vaya susto", expresó al inicio el hombre. Luego, el corredor respondió en broma: "Te veo mejor que cuando ha pasado, la verdad. La moto ha ido bastante arriba".

Por último, en la carrera del domingo, Acosta finalizó segundo en el podio, por encima del italiano Marco Bezzecchi de Aprilia y por debajo de la leyenda del motociclismo Marc Márquez de Ducati, quien obtuvo su triunfo número 98 en la disciplina.