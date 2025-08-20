Boca llegó a San Juan para probar a pequeños y jóvenes en el Estadio Bicentenario. Los cazatalentos del Xeneize tuvieron una jornada agitada este miércoles en doble turno, donde vieron el desempeño de muchos futbolistas de las inferiores de clubes locales de categorías 2010 a 2017. Las pruebas continuarán el jueves.

El cazatalento Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting del club de La Ribera, llegó a la provincia y junto a Emiliano Gallo miraron a chicos jugar en la cancha auxiliar del estadio de Pocito. El doble turno fue de 9 a 13y de 15 a 18. El jueves 21 de agosto el doble turno continuará.

El Sporting Club organizó la llegada del club xeneize. Los pequeños futbolistas que se probaron pertenecen a las inferiores de Trinidad, Minero, Unión, Defensores de Argentinos, Alianza, López Peláez, Peñarol, Del Bono, Cabral, Fundación y ARAC.

Los conceptos que tuvieron en cuenta los captadores de Boca fueron movimientos, gestos técnicos y hasta actitud dentro del campo.

Una camiseta de Boca, la mejor del mundo

El orgullo argentino tuvo un mimo este martes. Sobretodo el del hincha xeneize. Una votación organizada por la revista española Panenka eligió a la camiseta de Boca de 1981, como la mejor de la historia del fútbol.

Se trata de una "casaca" muy amada por los hinchas boquenses, ya que quedó inmortalizada por ser la primera del club ubicado en Brandsen 805, que usó Diego Armando Maradona, cuando en 1981 pasó de Argentinos Juniors al Xeneize, donde se consagró campeón.

El diseño azul y oro se impuso entre 150 camisetas que fueron elegidas por más de 100 mil personas los que participaron de la votación organizada. La "casaca" pertenece a Adidas.

"El aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta.", escribió la revista. Se trata de un modelo que tiene las iniciales del club de La Ribera dentro de estrellas pequeñas, a la izquierda, acompañadas por el logo de la marca a la derecha, todo en el frente.

Este diseño de Boca les ganó a diseños como la de Alemania Federal en el Mundial de 1990, Brasil de 1998, Fiorentina del 98, Estados Unidos y Nigeria de 1994, La Máquina de River de 1949, Inter de Milan 98 y 99 o América de México 82 y 88.

Cabe aclarar que el Xeneize sacó una edición de aquel diseño en el año 2021 luego del regreso de Adidas a la institución boquense. La vestimenta quedó en la historia y marcó un antes y un después en la rica historia del elenco azul y oro, además de lo que esos colores representaron a lo largo de los años.