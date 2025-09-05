El Monumental fue escenario de una noche inolvidable: la Selección Argentina venció 3-0 a Venezuela en un partido que quedará en la historia como la última función oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en suelo argentino. En medio de la emoción, una figura icónica de la música nacional dijo presente: Charly García.

El músico, acompañado por un asistente y en silla de ruedas, presenció el encuentro desde una platea especial y celebró la victoria junto a las miles de personas que colmaron el estadio de River. Pero su participación no se limitó a ser espectador.

Al terminar el partido, Charly ingresó al vestuario del seleccionado y compartió un momento único con los jugadores. Allí se fotografió con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El instante más emotivo llegó con el capitán argentino: el artista y el futbolista intercambiaron saludos y se retiraron juntos del sector de prensa.

La escena más comentada se dio al final de la noche. Cuando Messi se subía a su auto junto a Antonela Roccuzzo, Charly se acercó para despedirlo y le dedicó una frase que rápidamente se viralizó: “Chau, que Dios te bendiga”. El capitán le respondió con un gesto de gratitud, mientras su esposa lo miraba emocionada.

Messi, que ya había anticipado que no disputará el próximo partido en Ecuador, cerró así su etapa como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. “Hizo un esfuerzo enorme y se merece descansar y estar con su familia”, explicó el entrenador Lionel Scaloni, quien también reconoció la emoción que vivió el rosarino durante la despedida.

La noche no solo marcó el adiós de Messi en el Monumental, sino también el encuentro de dos leyendas argentinas: el mejor futbolista del mundo y uno de los músicos más influyentes de la historia, unidos en un gesto que quedará en la memoria popular.