El rugido de los motores volvió a hacer vibrar El Zonda-Eduardo Copello y, en una clasificación ajustada, Marcelo Ciarrocchi se quedó con la “pole position” de la novena fecha del TC2000. El piloto cordobés, a bordo del Toyota Corolla del Gazoo Racing YPF Infinia, marcó un tiempo de 1:11.284, logrando así su segunda pole en la categoría y la primera de la temporada.

Ciarrocchi dejó atrás por 82 milésimas al actual campeón Leonel Pernía (Honda ZR-V) y por 84 milésimas a Franco Vivian (Chevrolet Tracker). Completaron los seis primeros Gabriel Ponce de León, Matías Rossi y Facundo Aldrighetti, quien, gracias a la inversión de grilla, largará adelante en la final de este domingo.

El top 10 lo completaron Franco Morillo, Emiliano Stang, Lautaro Campione y Tiago Pernía, en una jornada marcada por el sol y el viento zondino.

¿Cómo le fue a Flaqué?

Entre los protagonistas locales, el sanjuanino Fabián Flaqué vivió una jornada especial en su regreso al TC2000 y al circuito que lo vio crecer. Con amplia experiencia en categorías nacionales y tras un tiempo alejado de las pistas, Flaqué valoró su desempeño en una clasificación exigente. Además señaló el buen desempeño del auto, aunque para él el viento no favoreció.

La final del TC2000 en El Zonda se disputará este domingo desde las 12:35, con una duración de 35 minutos más una vuelta. En la primera fila partirán Facundo Aldrighetti y Matías Rossi, mientras que Ciarrocchi buscará ratificar su dominio. Flaqué, por su parte, sueña con avanzar posiciones y cerrar un fin de semana inolvidable en su home race.