El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani logró una destacada victoria al coronarse campeón de la 34° edición del Gran Premio Jornal de Notícias en Portugal. Demostrando un dominio absoluto, el pedalero de Pocito fue clave para su equipo, el Aviludo-Louletano-Loulé, al ganar cuatro de las nueve etapas y asegurar el título en una competencia de más de 1.300 kilómetros.

Este triunfo representa el primer campeonato por etapas de la temporada europea para Tivani, quien también es el actual campeón de la Vuelta a San Juan. El deportista lució el maillot amarillo desde la cuarta etapa y dedicó la victoria a su "hermano" y compañero de equipo, Tomás Contte, reconociendo su valioso apoyo durante toda la carrera.

En la clasificación general, Tivani se mantuvo en la cima, mientras que el portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien 21) y el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) se ubicaron en el tercer y segundo puesto, respectivamente. La etapa final de la carrera fue ganada al sprint por Francisco Campos (AP Hotels-Tavira-Farense).

Con este logro, Tivani cierra una temporada europea memorable, que se suma a su triunfo en la Vuelta a San Juan, consolidando un 2025 inolvidable y lleno de éxitos.