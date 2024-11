La comunicad ciclista este fin de semana no pudo ver correr a los competidores en la ruta sanjuanina y desde la Federación Ciclista Sanjuanina responsabilizaron a la Dirección Provincial de Vialidad por la suspensión de la carrera. Hubo repercusiones políticas y dirigenciales del caso.

Cuando los ciclistas se preparan para iniciar el calendario de Ciclismo de Ruta y disputan los conocido Criterium, este fin de semana se quedaron con las ganas de correr en Albardón, como estaba previsto. Es que se conoció el sábado que el domingo no habría competencia.

Desde la Federación Ciclista Sanjuanina que desde hace semanas conduce Rodolfo Virhuez emitieron un comunicado en el que cargaron contra Vialidad de la provincia.

El comunicado:

LA FEDERACION CICLISTA SANJUANINA, en forma conjunta con las Instituciones que la integran, dan a conocer a la comunidad y muy especialmente a los aficionados a este deporte, qué por razones ajenas a nuestra voluntad, la competencia CRITERIUM programada para el domingo 10 de Noviembre del corriente año, integramente por calles del Departamento Albardón, ha sido suspendida por no contar con la autorización de Vialidad Provincial. Estamos viviendo tiempos muy dificiles para conseguir financiación y poder afrontar los importantes gastos para realizar la misma, previo al inicio de la Temporada Oficial de Ruta 2024-2025. En virtud de ello, se presentaron los permisos ante los distintos organismos gubernamentales de la Provincia, como viene sucediendo en cada temporada de Ruta y en esta oportunidad, Vialidad Provincial aduce que la presentación debió ser con diez días de antelación. Nosotros presentamos la documentación en un plazo menor, debido a lo arriba mencionado. Hemos trabajado arduamente para poder hacer la competencia, con muchas expectativas para la gente y especialmente para el pueblo de Albardón, que esperaba al pelotón multicolor el domingo próximo. Apelamos a que se superen diversas situaciones que son de público conocimiento y que no le hacen bien al deporte en general y al nuestro en particular, más cuando la dinámica de tramitaciones institucionales es algo habitual año tras año.-

Sin embargo, esto no quedó allí nomás, sino que ocasionó las repercusiones de dos figuras de la política sanjuanina que se destacan por su acercamiento con el ciclismo. El primero de ellos fue el diputado nacional Jorge Chica, quien también es el presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina y también la reacción del senador Sergio Uñac.

Chica, a través de sus redes expresó: 'Me preocupa mucho la suspensión de las carreras de Libres, Máster y Federados en San Juan. Nuestra provincia tiene agenda de ciclismo en pista y ruta y es la más representativa del país. Es una lástima que las autoridades no puedan encontrar los caminos del desarrollo normal para continuar con la competencia. Son cientos de familias que con mucho esfuerzo trabajan a diario para poder competir en este hermoso deporte. La situación debe solucionarse para que nuestros ciclistas puedan volver a la ruta'.

Mientras que el ex gobernador sostuvo: ‘Aproveché la mañana de este domingo para recorrer nuestra provincia y hacer un deporte que tanto amamos los sanjuaninos. Me encontré con varios ciclistas que me transmitieron su preocupación por la suspensión de las carreras de Libres, Máster y Federados de este fin de semana, encuentros organizados con mucho esfuerzo, reuniendo a deportistas de varios departamentos y provincias. San Juan tiene una profunda pasión por el ciclismo. Espero que las autoridades puedan brindar pronta solución a esta situación, para que nuestros deportistas puedan seguir disfrutando y compitiendo normalmente’.

Ahora habrá que aguardar el accionar de las autoridades competentes en las organizaciones de las competencias para volver a las competencias en las rutas.