El estadio Marta Orellana, en el departamento de San Martín, fue el escenario del cierre de una intensa jornada deportiva en el marco de los Juegos Intercolegiales. Allí se desarrolló la disciplina de vóley —junto al ajedrez, que tuvo su espacio aparte— y participaron cerca de 200 alumnos en esta última fecha. En total, más de 700 estudiantes de distintas escuelas del departamento formaron parte de la edición 2025.

Entre risas, nervios y aplausos, los jóvenes vivieron el cierre con entusiasmo. “Nos estamos divirtiendo mucho. El primer partido fue muy competitivo, llegamos al tercer set, pero lo ganamos por un punto”, contó uno de los jugadores.

Otros participantes destacaron el espíritu de compañerismo y la posibilidad de practicar distintas disciplinas. “Yo participé en atletismo, bala y jabalina. Los intercolegiales son muy divertidos, se puede hacer mucho deporte y conocer a chicos de otras escuelas. Hay que venir, divertirse y participar”, expresó otro estudiante.

El trabajo en equipo también fue clave para la preparación. “Nos venimos preparando desde principio de año. Algunos practicamos atletismo, otros vóley o futsal. Aprovechamos las horas de Educación Física para entrenar”, explicó y “En nuestro caso, los lunes tenemos educación física y los miércoles ellos practican vóley. Así nos vamos turnando”.

Para los profesores, el objetivo principal es fomentar la participación y el compañerismo más allá del resultado. “Está buenísimo que los chicos se diviertan. Sabemos que no siempre se puede ganar, pero lo importante es disfrutar la experiencia y fortalecer la amistad”, destacaron.

“Estamos en el secundario y estos momentos quedan como un gran recuerdo. Hay que venir a divertirse, competir y llevarse lo mejor de cada experiencia”, resumió uno de los alumnos antes de volver a la cancha.