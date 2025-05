Actualmente, el fútbol sanjuanino se encuentra sumido en una enorme polémica. En medio de supuestas apuestas ilegales y sanciones a árbitros, ahora dos DT fueron citados de oficio por parte de la Justicia. Esto se debe a que ambos hablaron en entrevistas periodísticas de supuestas coimas.

Uno de los entrenadores es Christian Daguerre, actual director técnico de Desamparados. Él dio una nota en un programa llamado “Línea de 4”, donde aseguró que el partido que se disputó contra Sportivo Peñarol fue parte de las polémicas apuestas ilegales.

“En el primer tiempo tuve siete amonestados, toda la defensa. Los jueves es una subasta cuando dan los árbitros. A mí me fueron a buscar, me hablaron para ir para atrás. ¿Sabés cómo lo saqué cagando? Hace mes y medio que estoy en San Juan y sé todo. Esto no es de ahora. Esto está hace tiempo. Esto está pasando y está pasando de verdad”, declaró.

Daguerre aseguró que en este juego ilegal hay dirigentes, clubes, árbitros y hasta técnicos involucrados. Sobre esto también habló el otro DT citado por la Justicia, Gastón Solera, quien supo ser entrenador de Unión de Villa Krause. Él habló del tema en Radio Santa Cecilia.

“Jugando una final del Regional con Unión, me levantaron el teléfono en la semana. Me dijeron que había que hacer esto o lo otro. Me pasó en ese partido y en otras finales. ¿Qué hacés ahí? ¿Denunciás? ¿Hacés caso omiso? ¿Arreglás? Te entra el miedo. A mí me pasó. Esto no es de ahora. Las sospechas existen hace mucho tiempo”, declaró.

Luego de que dieran estas entrevistas, desde el Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina de Fútbol publicaron un comunicado. En el escrito firmado por la presidenta Elizabeth Núñez y el secretario Enzo Lucero, citaron el artículo del Reglamento de Transgresores y Penas. El mismo los habilita a iniciar investigaciones de oficio dependiendo de la gravedad del caso.

“Teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento, y atendiendo a los dichos difundidos por distintos medios periodísticos y de comunicación, vertidos por los Sres. Christian Daguerre y Gastón Solera, es que este Tribunal inicia las presentes actuaciones investigativas, a fin de identificar a los partícipes de los hechos arriba nombrados, que infringen no solo el Reglamento de Transgresiones y Penas, sino que tienen carácter delictual”, publicaron.