El Clásico Domingo Faustino Sarmiento, el evento hípico más esperado del año en San Juan, se vivirá este jueves 11 de septiembre en el Jockey Club, ubicado en el departamento Rivadavia. La jornada comenzará a las 11 de la mañana y contará con la participación de más de 70 caballos provenientes de distintas provincias del país.

La atracción principal será la 72° edición del clásico central, que se disputará a las 17:30 sobre una distancia de 2200 metros, con la presencia de siete caballos sanjuaninos: Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde. Este dato anticipa que el trofeo podría quedarse en la provincia.

El evento tendrá además la Copa Gobierno de San Juan y Secretaría de Deporte, lo que garantiza la presencia de autoridades provinciales. También se sumará un relevante marco cultural: la actuación de la Banda de la Policía de San Juan, un paseo de artesanos, opciones gastronómicas y un stand promocional del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Entre las figuras que llegarán al hipódromo estará Juan Carlos Noriega, uno de los jockeys más reconocidos del país, ganador de grandes premios como el Carlos Pellegrini y el Nacional, considerado el mejor jinete cordobés de la historia.

En total, se correrán 14 carreras en distancias que van de 200 a 2200 metros. La entrada tendrá un costo de 10.000 pesos para hombres y 5.000 pesos para mujeres.