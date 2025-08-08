Se viene la cuarta fecha del Torneo Clausura del futbol sanjuanino de Primera División y la Liga Sanjuanina de Fútbol ya informó quiénes serán los árbitros. El sábado se disputarán cuatro encuentros y el domingo los cuatro restantes.

El líder de este campeonato es Atlético Trinidad, que ha hilado tres triunfos. El equipo rawsino recibirá a Marquesado y quien arbitrará será Emilio Salinas. Villa Obrera también será local, pero recibiendo a 9 de Julio con el arbitraje de Martín Rivero.

Los otros dos encuentros del sábado son Alianza que recibirá a Peñarol con el arbitraje de Enzo Gómez, mientras que Carpintería será local de Sarmiento de Zonda con Néstor Nievas. Todos estos encuentros se disputarán a las 16 horas, excepto el que disputen a las 21:15 Unión y Rivadavia en Villa Krause con el arbitraje de Gabriel Montilla.

Pasando al domingo, en La Rinconada, Atenas recibirá a Desamparados con el arbitraje de Facundo Perona. Colón será anfitrión de Aberastain con Ignacio Aurtenechea. Árbol Verde será local de López Peláez con el arbitraje de Enzo Montero. Por último, Federico Quiroga arbitrará el partido que disputen San Lorenzo de Ullum y Minero.

Evitar las apuestas

En medio de un clima de tensión y preocupación por los presuntos arreglos de partidos vinculados a apuestas ilegales, la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó este jueves la reanudación del torneo local. Tras una suspensión de la actividad deportiva la semana pasada, debido a la aparición de indicios sobre la participación de jugadores y árbitros en apuestas ilícitas, las autoridades de la liga decidieron actuar con firmeza, anunciando medidas drásticas para abordar la situación y garantizar la integridad del fútbol en la provincia.

Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, fue el encargado de confirmar la vuelta del fútbol a San Juan. En una conferencia de prensa, destacó que el torneo continuará según lo previsto, con la fecha programada para este fin de semana. "El torneo va a reanudarse en su fecha, tal cual lo teníamos previsto y tal cual fue programado en la reunión del Consejo el lunes pasado. Así que este fin de semana tenemos nuevamente fútbol", aseguró Valiente, tranquilizando a los equipos y aficionados tras la incertidumbre generada por la suspensión.

A pesar de la reanudación del torneo, Valiente subrayó que la liga ha tomado acciones para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. En este sentido, se ha modificado el reglamento, agregando anexos que prohíben explícitamente la participación de clubes y jugadores de la Liga Sanjuanina en casinos virtuales y apuestas ilegales.

"Logramos modificar, o agregar, mejor dicho, los anexos al reglamento en los cuales se prohíbe que nombres de ligas o clubes que forman parte de nuestra Liga participen en los casinos virtuales", explicó el presidente. Esta medida busca fortalecer la transparencia y la integridad de la competencia, previniendo cualquier tipo de manipulación de resultados vinculada a apuestas ilegales.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, Valiente reveló que la Liga Sanjuanina se reunió con diversas autoridades locales y nacionales para coordinar acciones conjuntas. "Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el secretario de Seguridad, el jefe de la Policía, y el jefe del D3, para diagramar cuál va a ser la forma de trabajar a partir de estos hechos que han venido sucediendo", comentó, destacando el compromiso de las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

Además, Valiente viajó a Buenos Aires para buscar apoyo institucional y colaborar con las autoridades federales en la lucha contra el juego ilegal. "He tenido la oportunidad de viajar a AFA para ponerme en contacto con las máximas autoridades del Consejo Federal, quienes nos han brindado el apoyo total para llegar hasta las últimas consecuencias. Nos han brindado todo su apoyo, todas sus herramientas a disposición", explicó el presidente de la Liga Sanjuanina.

El paso más importante que dio la Liga Sanjuanina fue anunciar la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. Esta acción legal busca que la Justicia investigue el presunto involucramiento de jugadores y árbitros en los hechos de apuestas ilegales. "El lunes vamos a poner la denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que la Justicia pueda intervenir. Porque sin denuncia no hay intervención por parte de la Justicia. Vamos a aportar las pruebas que tengamos hasta ese momento", sentenció Valiente.

Sanciones y Futuro del Torneo

En cuanto a las sanciones posibles, Valiente expresó que el Tribunal de Disciplina de la Liga ya está trabajando para abordar las posibles responsabilidades de los involucrados. "Nuestro Tribunal de Disciplina ya también tomó cartas en el asunto. Va a actuar de oficio con algunos hechos que han estado sucediendo y que se han manifestado públicamente", indicó, dejando en claro que aquellos responsables de estos comportamientos serán sancionados de acuerdo con los reglamentos vigentes.