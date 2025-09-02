El Club Atlético Trinidad y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) dieron un paso clave para el desarrollo del deporte en San Juan al firmar un convenio de cooperación que refuerza la integración comunitaria y social en la provincia.

El acuerdo establece que las escuelas de fútbol de Trinidad entrenarán en las canchas del camping de ATSA, lo que permitirá ampliar la infraestructura disponible y brindar mejores condiciones de práctica a los jóvenes deportistas.

A su vez, los afiliados al gremio podrán sumarse a los entrenamientos del club con beneficios especiales, lo que facilita el acceso al deporte y promueve la participación activa de más familias sanjuaninas.

En la reunión estuvieron presentes Martín Riveros, presidente de Trinidad, y Alfredo Duarte, secretario general de ATSA, junto a dirigentes de ambas instituciones. Los referentes coincidieron en que este convenio representa el inicio de una alianza estratégica que buscará sumar nuevas disciplinas y actividades conjuntas en el futuro.

“Este convenio es un claro ejemplo de cómo el deporte puede ser un puente de integración, crecimiento y beneficios para toda la comunidad”, remarcaron los dirigentes tras la firma.

Con esta acción, Trinidad y ATSA generan sinergia a través del deporte, consolidando un espacio que no solo fomenta la competencia y la formación deportiva, sino también la inclusión, la salud y el bienestar de socios, deportistas y afiliados.