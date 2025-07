Tras su accidente en la clasificación, Franco Colapinto vivió una pesadilla en el Gran Premio de Silverstone de la Fórmula 1. el argentino, quien largaba desde boxes, no logró arrancar su monoplaza y abandonó antes de la largada. Repasá lo mejor de la fecha 12° del campeonato, ganada por el británico Lando Norris.

Tras la carrera, el pilarense brindó una ronda de prensa, donde aseguró tener mucha bronca por otro nuevo inconveniente en el auto que no le permite competir. En este en particular, ni siquiera le permitió largar, por lo que quedó en boxes.

Lando Norris, que había largado en tercer lugar, se quedó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. En una tarde con condiciones muy cambiantes, ya que comenzó sin lluvia, luego vino un gran chaparrón y después la pista se secó nuevamente, el local hizo una carrera perfecta y aprovechó la sanción impuesta a su compañero de equipo para consagrarse como ganador. El podio lo completaron Oscar Piastri y Nico Hulkenberg, quien salió en el puesto 19.

Sin ganas de hablar, explicó qué le pasó en el momento en que recibe la penosa notica: "No se qué pasó, la verdad no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando". En la misma línea, asumió que el circuito sigue y que los desperfectos deberían llegar a su fin: "A trabajar para que la próxima no vuelva a suceder y a enfocarse en lo que viene. Hago lo mejor".

La práctica del sábado no le dio un buen panorama: se equivocó antes de cerrar su segunda vuelta rápida y tenía que largar desde el fondo este domingo. Pero, a pesar de estar con buena disposición, no pudo correr."Estaba contento con el balance, y después no pude ni largar", reflexionó.