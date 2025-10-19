Colapinto desobedeció a Alpine y superó a Gasly en Austin: mirá la maniobra que dio que hablar

Franco Colapinto fue protagonista de una de las maniobras más comentadas del Gran Premio de los Estados Unidos, disputado en Austin. A solo dos vueltas del final, el piloto argentino ignoró una orden de equipo y superó a su compañero, cerrando la carrera en la 17ª posición.

El episodio se produjo cuando Gabriel Bortoleto, de Sauber, comenzaba a presionar desde atrás, mientras Colapinto reducía la distancia con Pierre Gasly. Ante esa situación, desde Alpine le indicaron por radio que defendiera a su compañero, pero el bonaerense no acató la instrucción y decidió avanzar en pista.

“¿Qué? Él está yendo más lento”, respondió Colapinto al recibir el mensaje del equipo, antes de concretar el sobrepaso en la vuelta 54.

Tras la competencia, las cámaras captaron el tenso momento entre Colapinto y Gasly al bajar de sus autos. Según informó el periodista Adrián Puente, los pilotos “ni se miraron”. Desde Alpine aún no se emitieron declaraciones oficiales sobre el incidente.

El neerlandés Max Verstappen, que se había llevado el triunfo en la sprint, dominó de punta a punta para acechar a los McLaren en la recta final de la temporada. El británico Lando Norris y el monegasco Charles Leclerc completaron el podio. El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato, llegó quinto.