Este viernes en Monza, el piloto argentino Franco Colapinto completó la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3) del GP de Italia ubicándose en la posición 14°, con un registro de 1:20.034. Esta performance lo posicionó como el piloto más veloz del equipo Alpine hasta el momento.

Colapinto superó por 0,213 segundos a su compañero Pierre Gasly —quien terminó 18° con un tiempo de 1:20.247— y quedó apenas a 0,703 segundos del mejor registro de la sesión, logrado por Lando Norris (McLaren) con 1:19.331.La diferencia entre el primero y el último clasificado fue menor a un segundo, lo que anticipa una clasificación muy reñida.

Colapinto fue el piloto más destacado de Alpine en la jornada de entrenamientos. El argentino se prepara para la clasificación, que se disputará este sábado a las 11 horas (Argentina), con el objetivo de asegurar una buena posición para la carrera del domingo.

La sesión FP3 también evidenció la competitividad del circuito de Monza, con pilotos como Charles Leclerc y Oscar Piastri muy cerca de los tiempos de punta. Ahora, Colapinto buscará trasladar las sensaciones positivas del entrenamiento en Alpine hacia una clasificación sólida que lo coloque en una buena posición para afrontar la carrera del domingo.