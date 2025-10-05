El piloto argentino Franco Colapinto completó un exigente fin de semana en la Fórmula 1 con su participación en el Gran Premio de Singapur, donde finalmente se ubicó en el 16.º lugar. A lo largo de la carrera, Colapinto mostró un rendimiento competitivo que le permitió escalar posiciones y llegar a ubicarse en el 11.º puesto, ilusionando con sumar puntos. Sin embargo, en los giros decisivos su monoplaza comenzó a perder potencia.

El triunfo quedó en manos del británico George Russell, quien con su Mercedes logró imponer su estrategia y dominar la carrera. El segundo lugar fue para el neerlandés Max Verstappen, representante de Red Bull, mientras que el tercer escalón del podio lo ocupó Lando Norris, consolidando un nuevo resultado positivo para McLaren.

La escudería de Woking atraviesa un gran momento: a pesar de no haberse quedado con la victoria en las últimas fechas, sus pilotos Oscar Piastri y Norris vienen sumando puntos de manera constante, algo que se reflejó este domingo con un 3.º y un 4.º puesto. Este desempeño fue clave para que McLaren alcanzara la consagración como campeón de constructores en la temporada 2025, marcando un hito para el equipo.

Para Colapinto, el balance es agridulce. Si bien no pudo finalizar en la zona de puntos, volvió a demostrar que tiene condiciones para medirse con los grandes nombres de la categoría. La próxima oportunidad para seguir creciendo llegará muy pronto: el calendario de la Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará el domingo 19 de octubre, una cita que promete emociones fuertes y en la que el argentino buscará revancha.