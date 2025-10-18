Franco Colapinto completó una sólida actuación en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, donde finalizó en el 15° puesto tras superar la primera tanda (Q1) y quedar fuera en la Q2. El argentino, que compite con el equipo Alpine, consiguió así un lugar intermedio en la grilla de partida para la carrera del domingo en el Circuito de las Américas, en Austin.

Colapinto tuvo un buen desempeño y en su última vuelta de tiempo quedó en 16° lugar. Esto se dio debido a que Alex Albon en sus últimos segundos para marcar tiempo, lo superó y se quedó con el último lugar de la Q2. Luego, la FIA evaluó que el ex compañero del argentino en Williams, salió con sus cuatro ruedas de la pista, lo que descalificó su última vuelta y de esta forma Colapinto pudo avanzar a la próxima etapa.

En la segunda clasificación, pese a los intentos de superar sus tiempos, quedó en 15° lugar y esa será su posición para la largada del Gran Premio de Estados Unidos. Compartirá la octava parrilla con Albon.

Por otro lado, quien se quedó con la pole position de la carrera fue Max Verstappen, quien comaprtirá parrilla con Lando Norris. En tercer lugar se metió Charles Leclerc. En cuarta posición está George Russell, quinto Lewis Hamilton con Ferrari, sexto Oscar Piastri de McLaren, séptimo, Kimi Antonelli, octavo Ollie Bearman, noveno Carlos Sainz y en décimo lugar el español Fernando Alonso.