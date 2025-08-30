Colapinto quedó eliminado en la Q1 del GP de los Países Bajos y largará 16.º
A pesar de la buena vuelta, quedó al límite de pasar a la segunda etapa de clasificación para determinar la posición en la carrera en Países Bajos.
El joven piloto argentino Franco Colapinto vivió un duro golpe en el Gran Premio de Países Bajos: quedó eliminado en la Q1 de la clasificación, a pesar de que su tiempo se ubicó a tan solo 0,067 segundos del corte que le hubiera permitido avanzar a la siguiente ronda.
Con este resultado, Colapinto deberá arrancar la carrera desde la decimosexta posición, lo que implicará un desafío extra para remontar posiciones y sumar puntos en Zandvoort. En tanto, su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, tampoco logró destacarse y se ubicó 14° en la grilla de partida, lo que complica las expectativas del equipo para la competencia.
La carrera promete ser exigente para ambos pilotos, más aun teniendo en cuenta las deficiencias del motor y las faltas de actualizaciones en el Alpine. Algo diferente a sus competidores que semana a semana llegan con mejoras.