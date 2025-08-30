El joven piloto argentino Franco Colapinto vivió un duro golpe en el Gran Premio de Países Bajos: quedó eliminado en la Q1 de la clasificación, a pesar de que su tiempo se ubicó a tan solo 0,067 segundos del corte que le hubiera permitido avanzar a la siguiente ronda.

Con este resultado, Colapinto deberá arrancar la carrera desde la decimosexta posición, lo que implicará un desafío extra para remontar posiciones y sumar puntos en Zandvoort. En tanto, su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, tampoco logró destacarse y se ubicó 14° en la grilla de partida, lo que complica las expectativas del equipo para la competencia.

La carrera promete ser exigente para ambos pilotos, más aun teniendo en cuenta las deficiencias del motor y las faltas de actualizaciones en el Alpine. Algo diferente a sus competidores que semana a semana llegan con mejoras.