Franco Colapinto cerró una gran jornada en el Gran Premio de Países Bajos al finalizar en la novena posición durante la segunda sesión de entrenamientos libres disputada en el circuito de Zandvoort. El piloto argentino, que compite con Alpine, logró una importante remontada respecto a lo mostrado en la primera práctica, donde había terminado 18º con un tiempo muy lejano al de los líderes. La mejora en el rendimiento generó expectativa en el equipo y entusiasmo entre los fanáticos que siguen de cerca su primera temporada completa en la Fórmula 1.

El avance de Colapinto se produjo gracias a una muy buena vuelta utilizando neumáticos blandos, lo que le permitió colocarse a poco más de un segundo del mejor tiempo de la tanda, registrado por Lando Norris. Este resultado lo posiciona de forma más competitiva para lo que viene en el fin de semana y muestra que el monoplaza puede adaptarse bien a las exigencias de una pista que combina sectores de alta velocidad con curvas técnicas.

Las condiciones climáticas también jugaron un papel importante en la jornada, ya que se registraron algunas lloviznas intermitentes y existía la amenaza de más precipitaciones, lo que complicó a varios equipos en la elección de estrategias y puesta a punto. Pese a ese contexto, el argentino pudo aprovechar la oportunidad y demostrar que está en condiciones de pelear por un buen lugar en la clasificación.

La Fórmula 1 regresó tras el receso de mitad de temporada y este Gran Premio representa la fecha número 15 del campeonato 2025. Para Colapinto, que había comenzado el viernes con un rendimiento discreto, la recuperación en la segunda práctica es un buen indicio de cara al resto del fin de semana, en el que buscará consolidar su progreso y sumar una nueva actuación destacada que lo acerque cada vez más al grupo de pilotos protagonistas.