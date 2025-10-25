Colapinto sufrió el rendimiento del Alpine y largará último

Franco Colapinto largará en la última posición en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Así quedó oficializado después de una mala jornada de sábado, en la que la clasificación no fue buena para el joven piloto de Alpine.

El argentino oriundo de Pilar, Buenos Aires, marcó un registro de 1:17.670, que lo ubicó a 0.124 del mejor tiempo de su compañero Pierre Gasly, que comenzará en el puesto 18º, apenas por delante de Lance Stroll.

Una vez finalizadas las pruebas previas a la carrera del domingo 26 de octubre, el pilarense expresó a los medios: “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil”

El Gran Premio de México tendrá un arranque electrizante este domingo. Lando Norris se aseguró el primer puesto de la parrilla de salida, marcando el tiempo más rápido en la sesión de clasificación con un registro de 1:15.586. El piloto británico, un contendiente directo por el campeonato, largará por delante de los competidores de Ferrari, Charles Leclerc, y de Mercedes, Lewis Hamilton, quienes completaron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El actual puntero del campeonato, Oscar Piastri, no logró un buen desempeño en la qualy y deberá iniciar la competencia desde la octava posición. La lucha por el título sigue ajustada: el australiano lidera con 346 puntos, seguido de cerca por su coequiper de McLaren, Norris (332), y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen (306), quien partirá en el quinto cajón.

La carrera está pactada a 71 vueltas y el semáforo se pondrá en verde a las 17:00 horas de Argentina este domingo 26 de octubre.

