El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo a Max Verstappen como gran dominador, quedándose con una nueva victoria en las calles de Bakú. Pero la atención de los fanáticos argentinos estuvo puesta en Franco Colapinto, quien no pudo cerrar un buen fin de semana debido a un choque que lo relegó al último puesto.

El piloto de Alpine había largado desde el puesto 16° y venía cumpliendo una tarea prolija, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, en la vuelta 17 fue embestido por Alexander Albon, actual corredor de Williams y excompañero suyo en la escudería británica.

El tailandés intentó superarlo, pero lo tocó en la parte trasera y provocó que el monoplaza del argentino hiciera un trompo y quedara detenido en medio de la pista. Colapinto pudo continuar, aunque con daños en el alerón que le restaron potencia.

Los comisarios deportivos sancionaron a Albon con 10 segundos de penalización, aunque eso de poco sirvió para el argentino, que finalmente vio la bandera a cuadros en el último lugar. De esta manera, lo que pintaba como una carrera prometedora para Colapinto terminó frustrado por un incidente con un viejo conocido de la Fórmula 1.

Mirá el video de la maniobra que arruinó la carrera de Colapinto: