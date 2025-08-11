La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Con una capacidad para cerca de 80,000 espectadores, será el escenario de uno de los partidos más importantes del continente.

El estadio, que es la casa del Club Universitario de Deportes, ya albergó la primera final única del torneo en 2019, cuando el Flamengo venció a River Plate por 2-1. La decisión de la CONMEBOL se inclinó por el Monumental por encima del Estadio Nacional de Perú, que tiene una capacidad mucho menor. En abril, cuando se anunció a Lima como sede, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, visitó las instalaciones y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, celebró el anuncio en sus redes sociales, destacando que el evento "ratifica a nuestra tierra como uno de los destinos más atractivos del continente".

Sede de la Sudamericana

Por otra parte, la CONMEBOL también anunció que la final de la Copa Sudamericana de este año se jugará en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Es muy probable que el estadio elegido sea el Ramón "Taguichi" Aguilera, que actualmente está en remodelación y tiene capacidad para 38,000 hinchas.

Los estadios de la final

2019: Estadio Monumental U (Lima, Perú)

2020: Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

2021: Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay)

2022: Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador)

2023: Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

2024: Estadio Monumental (Buenos Aires, Argentina)