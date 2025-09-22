Franco Oro, atleta sanjuanino de trail running, se encuentra en España para competir en el Mundial de Trail Running en Canfranc. “Ahora estoy en Málaga, esperando el mundial”, contó en diálogo con Canal 13 San Juan. La competencia se desarrollará la próxima semana, con diferentes modalidades cada día, y Oro competirá el 27 de septiembre en la prueba de 80 km.

El corredor explicó en Jorge por la Mañana, cómo se prepara para afrontar la exigencia de la alta montaña: “Son fundamentales la alimentación y los entrenamientos previos. Se hace un reconocimiento de circuito y activaciones para mantener los músculos activos, y llegar preparado para el día de la competencia”.

Oro recordó su última participación en Francia, donde no pudo completar la carrera debido al mal clima: “No pude soportar la temperatura, la lluvia y el mal clima, tuve que abandonar en el kilómetro 53 para preservar la salud”.

El aspecto mental, según el atleta, es clave para estas pruebas: “Creo que la mente tiene un papel fundamental. Si no tienes cabeza para afrontar un desafío grande como este, no se puede. Es 60% mental y 40% físico. Además, el apoyo familiar es un complemento importante para estar bien y entrenar correctamente”.

Finalmente, expresó su motivación para el Mundial: “Después de un abandono, hoy me siento bien y voy a enfrentarme nuevamente. Vamos por todo”.