El encuentro por la séptima fecha del Torneo Apertura en el que San Martín recibirá a River en el Hilario Sánchez genera mucha expectativa. Atento a ellos, la Policía de San Juan diseñó un operativo especial que comenzará con la llegada del plantel millonario a la provincia y finalizará con su regreso a Buenos Aires. El jefe del D3, Comisario General Fabian Correa, contó a Diario 13 que, el sábado, en los accesos y sus cercanías, serán 155 los efectivos afectados y tres anillos de filtro antes de llegar al estadio.

La apertura del Hilario Sánchez será a las 18, por lo que las autoridades solicitaron a los hinchas verdinegros y los neutrales llegar con mucho tiempo de anticipación. El encuentro comenzará a las 21:30.

Además de los efectivos convencionales de la Policía de San Juan, otras fuerzas serán parte de este operativo: GAM, División Montada, División Canes, Infantería. Además, el sábado en la mañana, el personal afectado tendrá una capacitación de la Policía de Buenos Aires, quienes manejan el programa Tribuna Segura.

Tribuna Segura consiste en el control con manejo de celulares, con los cuales se escanean los DNI para detectar que hincha tiene derecho de admisión. Este filtro solo estará apostado en el acceso a la Popular Sur, donde se ubicarán los hinchas neutrales, a los que no se los dejará ingresar con ninguna indumentaria o bandera con los colores de River. Las dos plateas y la popular Norte, donde se ubicarán los hinchas verdinegros no tendrán este control, puesto que el programa todavía no los incluye, dado la temprana participación en Primera del club de Concepción.

Los ingresos serán 4: la Popular Sur, por Entre Ríos y Lautaro, la Popular Norte, por el portón que da calle Mendoza, platea Este, también por Mendoza y la platea Oeste por el Barrio San Martín.

Antes de llegar al Hilario Sánchez, el hincha deberá pasar por 3 filtros de seguridad. El primero de estos anillos estará ubicado en Mendoza y Circunvalación, el segundo y el tercero unos metros antes de llegar al estadio. Ya en los accesos, el público se encontrará con los efectivos convencionales procurando que el ingreso se produzca en orden.

Borrachos del Tablón en San Juan

El Jefe del D3 indicó que no tienen certezas de que cantidad de la barra de River, más conocida como Los Borrachos del Tablón, llegarán a la provincia. Sin embargo, Correa expresó: “No creo que se animen a querer ingresar al estadio. Seguramente verán Tribuna Segura y no lo harán. Seguro que se quedarán en las afueras, por lo que si se quedan en la puerta se les pedirá que no anden circulando por las inmediaciones, que se queden bien cerca del colectivo en el que lleguen, o en caso de algún problema, se los trasladará a otro lugar más seguro, custodiando el colectivo”.

Hotel y aeropuerto

El plantel de River arribará a la provincia el viernes a las 21 y se dirigirá directo al hotel donde se hospedará, estimando que la llegada del colectivo, que será custodiado por motorizada de la Policía, será a las 21:30. En el establecimiento donde concentrará los dirigidos por Marcelo Gallardo habrá un pequeño operativo que afectará entre 45 a 50 efectivos.

El plantel millonario llegará al hotel y algunos futbolistas, al bajarse del colectivo, firmarán autógrafos y se sacarán fotos con los hinchas que se acerquen a recibirlos y alentarlos. “En el hotel esperamos a padres con sus hijos, hinchas más tranquilos, por lo que el operativo allí es de menor complejidad, y, por lo tanto, solo se necesitará afectar a un número pequeño de efectivos”, explicó Correa.

Junto con el plantel y el cuerpo técnico, viajará una comitiva de entre 15 a 18 dirigentes. Estos últimos viajarán aparte de los futbolistas, Gallardo y su equipo, en una movilidad que también será custodiada por la motorizada.

Tanto en la llegada como en la partida de la provincia, la cual será el sábado minutos después de las 00, en el aeropuerto el operativo contará con 20 efectivos máximo, ya que el acceso al público al establecimiento estará prohibido. Es que en el aeropuerto las normas de seguridad están a cargo de personal de PSA.