San Martín tiene mucho porque luchar y por eso va con todo al Monumental. El Verdinegro enfrentará al famoso River de Gallardo desde las 19:15 y, para este encuentro tan esperado por el plantel y los hinchas, los dirigidos por Leandro “Pipi” Romagnoli contarán con dos regresos de peso: Horacio Tijanovich y Diego González.

Luego del importante punto en Córdoba frente a Talleres y a las tres valiosas unidades conseguidas en la victoria a Gimnasia, el equipo sanjuanino buscará dar el batacazo y sumar puntos en la 7ª Fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

El envión anímico que significó la victoria por la mínima frente al Lobo en el Hilario Sánchez lo hizo llegar con confianza y fuerza a Capital Federal. El plantel se alojó cerca del Obelisco y desde allí se concentró para luego viajar a Núñez, donde jugará uno de los partidos más importantes del año para la institución ubicada en Concepción.

En frente tendrá un River que goza de buena actualidad en cuanto los resultados, ya que está vigente en las tres competencias: Copa Libertadores, Copa Argentina y el Clausura. El Millonario viene de dejar en el camino a Unión por el certamen federal. Tras el 0-0 en los 90’, Franco Armani volvió a vestirse de héroe para que los de Núñez pasen por penales.

En la Libertadores, el arquero riverplatense también importante. El campeón del mundo fue protagonista y figura en la definición desde los doce pasos para darle el pase a cuartos de final a su equipo frente a Libertad de Paraguay, en un Monumental que exigía el triunfo.

En el Clausura, el último partido de River fue un empate en su vistita a la Fortaleza de Lanús. El tanto de los dirigidos por Marcelo Gallardo lo marcó Montiel, mientras que cuando se moría el encuentro lo igualó Rodrigo Castillo.