Boca hará su debut frente a Benfica en el Mundial de Clubes. Miguel Ángel Russo comenzará su tercer ciclo en el club azul y oro con una parada brava, y ya confirmó el once con el que enfrentarán al equipo que tiene entre sus filas a dos campeones del mundo como Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Por el Grupo C, el Xeneize y el equipo luso se enfrentarán desde las 19. Para este vital encuentro que tiene el equipo argentino por delante, el flamante técnico dispuso que entre los once futbolistas iniciales no esté Edison Cavani, que todavía se recupera de una lessión.

El arco lo defenderá Agustín Marchesin, mientras que la línea de cuatro defensiva estará compuesta por Luis Advíncula; Nicolás Figal; Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el medio, Boca jugará con doble cinco: Ander Herrera y Rodrigo Battaglia. A los costados de estos, estarán Kevin Zenón y Alan Velasco.

En el ataque, los encargados de llevar peligro al área de Benfica serán el chileno Carlos Palacios y Miguel Merentiel, que será el capitán ante la suplencia de Marcos Rojo y que el uruguayo Edison Cavani se perderá el encuentro porque todavía no se recuperó plenamente de su lesión.

Boca contará con una gran presencia de hinchas en el estadio. Los simpatizantes xeneizes hace meses agotaron las entradas para los tres compromisos que tiene el equipo azul y oro por el Grupo C. Sin duda, será más que una gran ventaja para el equipo argentino que miles hayan llegado hasta Miami para apoyarlos en el debut de este importante certamen internacional, en su primera edición.

Es tanto el fervor de los hinchas boquenses, que no solo se harán sentir en el estadio, sino que en los días previos se hicieron sentir en las playas y los banderazos que hicieron para darle el apoyo a Russo y sus dirigidos, pero también para festejar que están allí, en el Mundial de Clubes.

Los datos de Boca vs. Benfica, por el Mundial de Clubes