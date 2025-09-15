La presidenta de la Federación Ciclista, Alejandra Perona, dialogó con Canal 13 San Juan sobre el calendario de competencias que se viene para la provincia. Te contamos los detalles de cómo será y la expectativa de los ciclistas

En primer lugar, destacó que “venimos con buenas noticias desde hace meses, con un medallero importante para San Juan y muchas novedades”. Perona adelantó que el calendario contará con 15 carreras, aunque aclaró que todavía hay clubes que solicitaron más fechas: “Se van a correr todas las clásicas, vuelve la Cuatro Puentes y muchas más”.

La dirigente también habló de la expectativa de los ciclistas: “Con Nico (Tivani) estuve charlando la semana pasada, muy emocionado, muy contento, con muchas ganas de venir a ver ahora a su familia y a sus amigos. Así que estamos muy contentos”.

Respecto al uso de escenarios y fechas, explicó: “Hay muchas personas que creían que nosotros no queríamos hacer carreras, o que el Gobierno no quería, pero en realidad es una cuestión de que hay diferentes deportes que también tienen derecho a ocupar esos lugares". A la vez sumó: "Ya nos quedan tres fechas por confirmar”.

En cuanto al nivel de los corredores, Perona resaltó que “hay muchos que estuvieron compitiendo fuera de la provincia con el seleccionado nacional, en los Juegos, o iniciando la temporada internacional. Son ellos mismos los que nos llaman y nos piden ‘por favor, carreras’”.

Sobre la organización, agregó: “Quienes aman este deporte, más allá del descanso que necesitan, pedían que estén las carreras. Los técnicos también lo solicitaban, así que armamos un calendario”.

El calendario de ruta arrancará en noviembre, aunque antes se disputará el Campeonato del Mundo en Chile, lo que complica la adjudicación de fechas. Aun así, Perona confirmó que estarán todas las clásicas en la temporada de ruta: “Gracias a Dios están todas las clásicas. Se les aclaró a los técnicos que, para poder salir, tienen que cumplir con ciertos permisos que deben pedir en la Federación. Como yo les digo, por respeto, que se queden en la provincia y corran en San Juan”.

El campeonato contará con 15 fechas, comenzará a principio de noviembre y concluirá a mediados de marzo.

Fixture completo:

Noviembre 2025

Fecha 1 – Domingo 02/11Circuito Albardón – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Manuel Belgrano.

Fecha 2 – Sábado 22/11 y Domingo 23/11Clásica Doble Calingasta – 2 etapas – 250 KM – Organización: subcomisión de ciclismo de Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.

Fecha 3 – Viernes 28/11 a Domingo 30/11Clásica Doble Chepes – 4 etapas – 400 KM – Organización: Caucete Pedal Club.

Diciembre 2025

Fecha 4 – Domingo 07/12 Doble Cerrillo – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sergio Payaso Valdez.

Fecha 5 – Domingo 14/12 Clásica Doble Media Agua – 1 etapa – 150 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Fecha 6 – Domingo 21/12 Clásica Cuatro Puentes – 1 etapa – 140 KM – Organización: Fundación Planeta Ramírez.

Fecha 7 – Domingo 28/12 Circuito Sergio Payaso Valdez – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.

Enero 2026

Fecha 8 – Domingo 04/01 Clásica Doble Difunta Correa – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Alvear.

Fecha 9 – Viernes 09/01 a Domingo 11/01 Giro del Sol – 4 etapas – 430 KM – Organización: Fundación para el Progreso.

Fecha 10 – Domingo 18/01 Circuito ‘Homenaje al Ciclista’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: Huracán Cicles Club.

Fecha 11 – Viernes 23 enero a Domingo 01 febrero Vuelta a San Juan – Prólogo + 9 etapas – 1.100 KM – Organización: Pedal Club Olimpia.

Febrero 2026

Fecha 12 – Domingo 08/02 Clásica Mendoza-San Juan – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Marzo 2026Fecha 13 – Domingo 01/03 Circuito Santa Lucía – 1 etapa – 140 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.

Fecha 14 – Domingo 08/03 Circuito ‘Rutas del Sol’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: CMR.

Fecha 15 – Domingo 15/03 Circuito Carlos Escudero – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sol Naciente.