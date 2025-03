Con la buena noticia de que se clasificó al Mundial 2026, la Selección Argentina enfrentará a Brasil en el Monumental desde las 21:00. La Scaloneta tendrá una parada brava contra su clásico rival por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Es por ello, que el técnico Lionel Scaloni definió la vuelta de Rodrigo De Paul, uno de los hombres importantes en el equipo.

El mediocampista ex Racing reemplazará a Giuliano Simeone, siendo este el único cambio respecto al once que venció a Uruguay por 1-0 con un golazo de Thiago Almada. Otros de los que se mantiene entre los titulares, pero peleó por un puesto en la previa, es Leandro Paredes, quien tendrá la tarea unto a Alexis Mac Allister de la contención en el medio, mientras que Enzo Fernández jugará más suelto.

Para este clásico, los once que escogió Scaloni son: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Julián Álvarez.

Quién es Andrés Rojas, el árbitro de Argentina vs Brasil

El colombiano fue elegido para impartir justicia en el duelo ante la Canarinha.

El historial de la Selección Argentina vs. Brasil

105 partidos oficiales

Argentina ganó 40 veces (156 goles)

Brasil venció en 39 ocasiones (154 goles)

Igualaron en 26 encuentros

Por primera vez en 20 años se jugará un Argentina vs. Brasil sin Messi y Neymar

El encuentro de este martes en el Monumental CanarinhaAlbiceleste y la Canarinha tendrá la ausencia de los dos cracks de cada país, algo que no ocurría hace dos décadas.

Sin jugar, Argentina se metió en el Mundial 2026

Sin jugar el clásico, en horas previas, la Selección Argentina se clasificó al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. La Scaloneta se vio beneficiada por el empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay en la altura, y así consiguió su boleto para la próxima cita mundialista.

En la previa del duelo contra Brasil por la fecha 14 que se jugará en el Monumental, y cuando marcha puntera en soledad sacándole 6 puntos a Ecuador, el segundo en la tabla, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya sabe que jugará el próximo mundial, al que ya se clasificaron los tres organizadores, por su condición de tal, Japón, Irán y Nueva Zelanda.

De esta manera, la Albiceleste vigente campeona del mundo ya tiene su lugar asegurado en el mundial, pero quiere seguir firme en las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol. Para ello, el técnico oriundo de Pujato, tendrá 4 fechas para probar a jugadores que están en el radar del cuerpo técnico o que suelen ser habituales recambio, entre estos futbolistas hay muchos juveniles que lo vienen haciendo muy en Europa.

Después del clásico, Argentina visitará a Chile, será local de Colombia, recibirá a Venezuela y se despedirá de este torneo en tierras ecuatorianas, cuando enfrente por la última fecha a la selección de este país.