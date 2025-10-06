Con más chicas en el fútbol, así vivió Caucete una jornada de los intercolegiales

El departamento de Caucete fue escenario de una de las fechas más convocantes de los Juegos Intercolegiales 2025, que este año sumaron mayor participación en el fútbol masculino y femenino, especialmente en las categorías Sub 12 y Sub 14.

La actividad se desarrolló en el predio de la Unión Deportiva Caucete y contó con la presencia de decenas de estudiantes, docentes, familias y delegados que acompañaron a los equipos.

“Nos ha sorprendido la unidad de los chicos y la gran convocatoria. La mayoría de las escuelas primarias participaron, excepto cuatro que son de zonas más alejadas, pero en lo que es el centro del departamento estuvieron casi todas. Incluso hubo más instituciones que el año pasado, especialmente en Sub 12”, destacó Ivana, delegada de los intercolegiales en Caucete.

Uno de los datos más alentadores fue la notable presencia de niñas en las canchas. “El fútbol femenino está creciendo mucho. En la categoría Sub 12 tenemos chicas que vienen de las escuelitas deportivas, mientras que en Sub 14, la mayoría ya entrena en clubes o practica otros deportes pero no dejan de sumarse al fútbol”, agregó Ivana.

El entusiasmo también se percibió en las tribunas, donde las familias acompañaron con aplausos y cánticos a los equipos locales. Según contaron varios padres, los alumnos comenzaron a entrenar desde principios de año para participar en el torneo.

La delegada destacó el rol de los profesores coordinadores generales, Pablo Sosa y Rubén Leyes, y el trabajo de los docentes de cada escuela que preparan a los estudiantes. “Todos los años se hacen los intercolegiales. Algunos deportes se rotan: el año pasado hubo básquet y este año no, pero se mantienen los más masivos como fútbol, atletismo, handball y vóley. También sumamos ajedrez, que está despertando mucho interés, sobre todo entre las chicas”, explicó.

Respecto a los valores que se transmiten en estas competencias, Ivana remarcó: “El objetivo no es solo competir, sino también aprender a respetar al rival, ayudar al compañero y aplicar los valores que inculcan los profesores. Siempre hay efusividad, pero lo importante es que prime el espíritu deportivo”.

Tras la jornada de fútbol, la actividad continuará con atletismo para las categorías Sub 12 y Sub 14. Luego, el 13 de octubre se llevará a cabo el torneo de ajedrez en una escuela del departamento, y el 15 de octubre será el turno del vóley, nuevamente en la Unión Deportiva Caucete. Con esa fecha, el departamento concluirá sus encuentros deportivos y dará paso a la continuidad de los juegos en otros puntos de la provincia.