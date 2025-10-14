Desde las 21 en el Chase Stadium de Miami, la Selección Argentina encarará el segundo de los encuentros amistosos de esta fecha FIFA. En lo que será un inusual partido, porque el rival es Puerto Rico, Lionel Scaloni cofirmó a Lionel Messi como titular y al "Flaco" López acompañandolo en la delantera, haciendo su debut con la celeste y blanca.

Pensando en la lista para el Mundial 2026, el técnico multicampeón hará debutar al futbolista de Palmeiras, ex Lanús.

El seleccionado argentino venció por el primer amistoso a Venezuela, por 1-0, con un emotivo gol de Giovani Lo Celso que fue dedicado a Miguel Ángel Russo. Ahora, la Albiceleste se medirá con la escuadra boricua, un rival al que nunca enfrentó.

De cara a este amistoso contra los caribeños, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo, con minutos para todos los citados, y probar futbolistas que no suelen estar convocados. De hecho, se espera que la formación inicial este compuesta en su mayoría por jugadores que no tuvieron minutos ante la Vinotinto.

El capitán argentino no estuvo presente en el primer cotejo, pero sí en el triunfo del Inter Miami por 4 a 0 ante el Atlanta United, y podría volver a vestir la camiseta del conjunto nacional tras una fantástica actuación en la que convirtió por duplicado, con sus compañeros de la Scaloneta en el estadio.

En tanto, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, que no fueron titulares e incluso en el caso de los primeros dos ni siquiera tuvieron minutos, serán titulares.

Los once para enfrentar a Puerto Rico

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

