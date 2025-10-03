Con muchísimas sorpresas, Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos

La Selección Argentina ya tiene lista su delegación para los amistosos de preparación que disputará en Estados Unidos durante octubre. El equipo de Lionel Scaloni se medirá el viernes 10 de octubre a las 21:00 frente a Venezuela y luego jugará el lunes 13 a las 20:00 contra Puerto Rico, en duelos que no forman parte de la agenda oficial FIFA pero que sirven para seguir consolidando el funcionamiento del plantel.

La convocatoria mantiene la estructura del grupo campeón del mundo, con referentes como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez, pero también suma caras nuevas y regresos importantes. Entre los juveniles figuran Nicolás Paz y Franco Mastantuono, que ya son habituales citados. Sin embargo, hay algunas sorprepesas.

Por ejemplo el central de River Plate, Lautaro Rivero, y Facundo Cambeses, arquero de Racing Club. En defensa estarán nombres fuertes como Cristian Romero, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, mientras que en el mediocampo Scaloni contará con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y opciones frescas como Aníbal Moreno y Thiago Almada.

En ataque, además de Messi, aparecen piezas clave como Julián Álvarez, Nicolás González y Lautaro Martínez, acompañados con José Manuel López, talentoso delantero del Palmeiras, y Giuliano Simeone.

La lista completa: