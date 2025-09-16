La Selección masculina de vóleibol de Argentina superó este martes por la madrugada a Corea del Sur por 3-1 en su segundo partido del Grupo C en el Mundial Filipinas 2025. Los parciales fueron 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18.

Con este triunfo, Argentina acumula dos victorias consecutivas luego de haber remontado frente a Finlandia en su debut, y quedó muy cerca de asegurar su pase a los octavos de final.

Pablo Kukartsev fue el máximo anotador argentino con 21 puntos, seguido de Luciano Vicentín, quien además se destacó en defensa. En el cuarto set, la Selección desplegó su mejor versión, apoyándose en un bloqueo sólido que desarticuló al equipo asiático.

El próximo compromiso para Argentina será clave: enfrentará a Francia este jueves desde las 7 (hora argentina). Una victoria le asegurará el liderazgo del grupo. En caso de perder, dependerá de los resultados de Finlandia y Corea del Sur para definir su pase.