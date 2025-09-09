Con solo 9 años, Guillermina Sarmiento se consagró campeona de patinaje

Con apenas 9 años, Guillermina Sarmiento ya tiene un título que muchos deportistas sueñan alcanzar: se coronó campeona absoluta en la disciplina de danza, dentro de la categoría Tots.

La pequeña patinadora comenzó a practicar a los 3 años y, a los 5, ya estaba participando en competencias oficiales. Su esfuerzo constante la llevó a lo más alto en este campeonato, donde se quedó con una medalla que, según cuentan, “es más grande que su mano”.

“Fue muy lindo el campeonato, lo disfruté mucho”, expresó Guillermina con una sonrisa, en el móvil de Canal 13.

Pero la historia no termina ahí. La sanjuanina ya se prepara para un nuevo desafío: el Torneo Nacional de Libre, que se disputará en octubre en Santa Fe. “Me preparo con mucho entrenamiento", reveló. Es que son muchas horas al día, incluso hasta los domingos los que ella entrena.

Su dedicación al deporte no la aleja de la escuela, donde cursa con muy buen rendimiento. “No estudio mucho, pero me va bien”, admitió la pequeña.

Guillermina entrena en el club Santo Domingo, donde su mamá —que además es técnica de patinaje artístico— la acompaña en cada paso de su carrera. Pero a su vez, no deja de lado su vida, amigos y la escuela.