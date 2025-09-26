Las posibildiades de que San Martín sigue en Primera División son escasas y a cada fecha siguen agotándose. Cada encuentro que disputa por la Zona B del Torneo Clausura es una final para los dirigidos por Leandro Romagnioli y el partido de este viernes no es la excepción. Abriendo la décima visita a Platense con la esperanza y gran necesidad de quedarse sumar.

Ante la gran importancia de esta gran cita, el Verdinegro saldrá a la cancha del último campeón del fútbol argentino con lo mejor que tiene a disposición el técnico. El arco será defendido por Matías Borgogno: los del fondo serán Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; los del medio serán Santiago Salle, Diego González, Nicolás Watson, Sebastián González y Jonathan Menéndez, mientras que el ataque estará a cargo de Ignacio Maestro Puch, que ya se sacó el peso de marcar el primer gol con la camiseta del club de Concepción.

En la fecha pasada, en el Hilario Sánchez, recibió al Vélez con la gran chance de ganar para sacarle diferencia a Aldosivi y acercarse a Talleres. Finalmente, eso no ocurrió, ya que fue derrota 1-2 en casa. Es por ello, que para esta nueva cita, un empate no sería un mal resultado, aunque está tan comprometido con el descenso que, ganar es la única opción que le sirve de acá al final de la zona de grupos.

En la tabla anual el Verdinegro se ubica en el puesto 29. Es decir, que estando en el penúltimo lugar, si la zona de grupos se terminara antes de esta fecha, zafaría del descenso, ya que en por esta nómina solo desciende el último, que en la actualidad es Aldosivi.

El problema es que en la otra tabla, la de promedios, el último también es Aldosivi y San Martín nuevamente se ubica en el puesto 29, por lo que, su lucha será palmo a palmo con el Tiburón, Sarmiento y Talleres, que está complicado con la tabla anual.

Los once para la final con Platense

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Nicolás Watson, Sebastián González, Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.