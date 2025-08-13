El fútbol sanjuanino será testigo de un regreso a las canchas que genera ilusión en muchos futboleros de la provincia. Sebastián “Motoneta” Penco, fue confirmado como nuevo refuerzo de Atlético Minero, por lo que, a sus 41 años, el delantero volverá del retiro para calzarse los botines nuevamente, según informaron en el programa “Todos Vivos” de Canal 13.

El club sanjuanino forma parte de la grilla de equipos que disputan la Liga Sanjuanina de Fútbol. Por lo que, el ídolo de San Martín, es un gran refuerzo, no solo para el club minero, que ya cuenta con otro ex verdinegro como José Femenia, sino también para el fútbol local.

El club sanjuanino anunció esta incorporación con la foto del atacante posando con la camiseta y una leyenda que decía “¡Bienvenido Sebastián a la familia Minera!”. Además, Atlético Minero publicó una imagen generada con IA, de una moto estilo vespa con el 9 (número que posiblemente usará el delantero), los colores y el escudo de la institución.

“Motoneta”, dejó un muy grato recuerdo en miles de hinchas verdinegros. El centrodelantero marcó goles importantes con la camiseta del club de Concepción, tanto en Primera como en el Nacional B. Así como también, el atacante tuvo un paso por Independiente.

El vínculo que Penco firmó con Atlético Minero se extiende hasta fin de año. Por lo que, Sebastián disputará el Clausura de la Liga Sanjuanina.