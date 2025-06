Lionel Messi no será titular este jueves 5 de junio cuando la Selección Argentina visite a Chile, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino de 37 años finalmente no formará parte del 11 por decisión de Lionel Scaloni, aunque no se descarta que pueda sumar minutos. De hecho, hasta todavía tiene la chance de estar desde el arranque contra Colombia en el Estadio Monumental pocos días después.

El combinado nacional buscará los tres puntos, mientras que la "Roja" quedará muy complicado en la tabla de posiciones si pierde como local. Ante la exigencia física del diez de Inter Miami, que en breve disputará el Mundial de Clubes, no jugará desde el primer minuto y sí lo hará Thiago Almada en su lugar. De cualquier manera, todo indica que la "Pulga" sumará minutos en Chile e irá de arranque ante Colombia.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Chile

De esta manera, la "Albiceleste" formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Scaloni reveló la charla que tuvo con Messi ante de la doble fecha de Eliminatorias

En la conferencia de prensa previa al partido ante Chile, Scaloni habló en conferencia de prensa y sostuvo: "Estuve hablando con él, estuvimos mucho en contacto en este último tiempo y en realidad para el partido todavía no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Tengo que hablar con él porque estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico. Hoy estamos en condiciones de poder probar otras cosas. Está bien, viene de un buen partido el sábado pasado, en principio está para jugar y ya decidiremos".

Cuti Romero, elegido como el tercer capitán

El zaguero cordobés, recientemente campeón con el Tottenham de Inglaterra en la Europa League, será el tercer capitán de la Selección Argentina de ahora en más. Tanto los futbolistas como el cuerpo técnico de la "Albiceleste" lo eligieron por detrás de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes de estar ausentes le dejarán la cinta al central. Casualmente, ninguno de los dos jugará de arranque contra Chile por las Eliminatorias, por lo que el "Cuti" será quien la vista en su brazo.

Las palabras de Lionel Scaloni en conferencia de prensa sobre las bajas

La lista de Lionel Scaloni de acuerdo a las bajas en la Selección Argentina

"Nunca es sencillo darla porque nunca estuvimos con tantas bajas. Hay un abanico grande de jugadores, siempre habrá gente que no estará de acuerdo, pero se conforma con cierta cantidad de jugadores. No podemos convocar 35, sería una locura y falta de respeto que casi no puedan entrenar con nosotros", esbozó el DT teniendo en cuenta que para el compromiso ante la "Roja" no dispondrá de Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi -suspendidos-, además de Alexis Mac Allister -lesionado-, Nicolás González y Giovani Lo Celso que están en duda.