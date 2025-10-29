Se viene una nueva edición del Clásico de Cuyo. En ese sentido, la AFA confirmó las designaciones arbitrales y el encuentro, que se jugará este domingo a las 18:30 en el estadio Feliciano Gambarte, será dirigido por el barilochense Andrés Gariano.

El referi principal estará acompañado por José Castelli (asistente 1) y Eduardo Lucero (asistente 2), mientras que Lucas Cavallero será el cuarto árbitro. Por otro lado, en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Este será el segundo encuentro que el árbitro dirige al equipo sanjuanino en el Torneo Clausura. La última vez fue en la fecha 9, cuando Vélez se impuso 2-1 en San Juan el pasado 20 de septiembre.

Gariano también fue el encargado de impartir justicia en dos encuentros del Torneo Apertura: el 23 de febrero, en la derrota 2-0 ante River Plate con goles de Mastantuono y Borja, y en la fecha 11, cuando el equipo dirigido por Leandro Romagnoli cayó 1-0 ante Instituto en Córdoba, con tanto de Nicolás Zalazar.

Ahora, en Mendoza, San Martín intentará cortar esa racha negativa y sostener su buen presente en el Clausura, donde acumula cinco partidos sin derrotas.