El pasado lunes 7 de julio, Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17, presentó su lista de convocados. En el listado apareció un nombre que sorprendió a todos: Can Armando Güner. Hasta su apellido suena muy poco habitual en un futbolista argentino y esto tiene sentido, ya que el joven en realidad es alemán.

Este as bajo la manga del cuerpo técnico de este combinado juvenil causó verdadero asombro. Esto se debe a que muy pocos sabían que este talentoso futbolista tiene ascendencia turca y argentina, por lo que puede ser tranquilamente citado.

Resulta que la abuela materna de Güner, nacido en 2008 en un pueblo alemán llamado Schwafheim, es argentina. Su madre es germano-argentina y su padre nació en Turquía. Esto le permite elegir entre los tres combinados nacionales. Sin embargo, con sólo ver que su segundo nombre es Armando, se puede percibir qué camiseta le tira más a la joya.

El alemán actualmente juega en la Sub 17 del Borussia Mönchengladbach, donde salió campeón y fue elegido como el jugador más valioso. Sumado a esto, ya jugó para la Selección Alemana Sub 16 y Sub 17, pero al no haber disputado minutos con la mayor, no hay inconvenientes para que vista la albiceleste.

Mirá algunas de las mejores jugadas de Can Armando: