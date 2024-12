Conocé la historia de 'Mate', la promesa sanjuanina que brilla en Godoy Cruz

El pasado fin de semana San Juan dio que hablar dentro del fútbol argentino. No sólo por el tan ansiado ascenso de San Martín a Primera División, sino también por el doblete de Mateo Mendoza en Godoy Cruz. El central habló con Diario 13, para que la gente conozca más detalles acerca de su historia.

‘Mate’, como le dicen sus seres queridos, se crio y creció en el departamento Chimbas. Desde la Villa Obrera comenzó a tener sus primeros contactos con una pelota, ya que su familia siempre estuvo atravesada por el fútbol.

‘Vengo de una familia muy futbolera y desde ahí viene la pasión por este deporte. La verdad que empecé desde muy chico. El primer equipo en el que estuve fue la escuelita de futbol VI-LO. Después pasé también por Marquesado’, contó el sanjuanino.

El muchacho siempre destacó por sus cualidades defensivas, motivo por el cual sus primeros entrenadores lo posicionaron como volante de contención. Sin embargo, todo cambió cuando llegó a sus manos la propuesta de sumarse a la filas de uno de los grandes de Cuyo: Godoy Cruz.

‘Siempre jugué de 5, pero cuando llegué a Godoy cruz me cambiaron la posición. Llegué en el año 2020 y justo se dio todo lo de la pandemia. Por eso entrené muy poco y mi primer año entero fue el siguiente. Los primeros meses fue difícil estar lejos de mi familia, después uno va haciendo amigos y se hace mucho más llevadero’, reveló.

Si bien era un sueño cumplir llegar a un equipo tan relevante, no fue todo color de rosa. La exigencia que tiene el ‘Tomba’ con sus juveniles, no tiene punto de comparación con los clubes por los que había pasado Mendoza hasta el momento.

Por este motivo, tuvo que hacer un gran sacrifico para poder acostumbrarse al ritmo de juego y, sobre todo, a la velocidad de los pases. Este esfuerzo fue percibido por los técnicos, quienes de a poco lo fueron subiendo de categoría hasta llegar a la Reserva.

Haciendo un trabajo de hormiga, en el año 2023 Mateo tuvo la chance de cumplir su más grande sueño hasta el momento. Diego Flores le dio la oportunidad de sumar sus primeros minutos en la máxima categoría.

‘Se siente mucha alegría cumplir lo que soñaste toda tu vida. Se dio todo en el momento y justo en un partido difícil. La clave para llegar a ese momento fue el entrenamiento y la insistencia del día a día’, aseguró.

Si bien debutó en 2023, recién sobre la segunda mitad de este 2024 Mateo pudo tener regularidad. Incluso llegó a ganarse un puesto como titular, gracias a la buena consideración del ‘Gato’ Oldrá. Esta confianza él la retribuyó con grandes rendimientos, incluso anotando un doblete el pasado domingo ante Banfield.

‘Todavía no lo puedo creer, uno sueña con hacer su primer gol en primera siempre y a mí me tocó hacer dos y es algo increíble. Gracias a dios estamos en sudamericana, pero no estamos relajados, sabemos que podemos llegar a tener un cupo en libertadores’, contó.

Mendoza tiene todas las condiciones necesarias para tener una carrera exitosa y él lo sabe. A pesar de ello, su más grande meta tiene que ver más con algo personal: ‘Poder devolverle algo de todo lo que me dieron mi abuela y mi mamá’.