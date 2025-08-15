River Plate afronta esta noche una dura prueba ante Libertad de Paraguay en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Estadio La Huerta, en Asunción, con la presencia de más de tres mil simpatizantes millonarios en las tribunas.

El equipo de Marcelo Gallardo llega a este compromiso tras empatar 0-0 con Independiente por el Torneo Clausura, y buscará dar un paso importante en la serie antes de la revancha en el Monumental.

El partido será transmitido por FOX Sports, Telefe y Disney+, y tendrá terna arbitral brasileña: