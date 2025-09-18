La Copa Libertadores volvió a poner frente a frente a dos gigantes del continente. River Plate y Palmeiras se enfrentaron este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Más Monumental, en el cruce de ida de los cuartos de final. El duelo comenzó a las 21:30 horas y fue transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, llegó al partido tras derrotar 2-1 a Estudiantes por la octava fecha del Torneo Clausura. Por su parte, el equipo brasileño, conducido por Abel Ferreira, venía de golear 4-1 al Inter de Porto Alegre en el Brasileirao, lo que reforzó su condición de candidato.

La expectativa en Núñez fue enorme, con más de 80 mil hinchas alentando al conjunto local, que buscaba encaminar la serie en casa antes de viajar a Brasil para la revancha.

La formación de River Plate fue la siguiente: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Marcos Acuña; Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El once inicial de Palmeiras: Weverton; Joaquín Piquerez, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Khellven; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno; Felipe Anderson, José López, Andreas Pereira; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.