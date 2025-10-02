Con el emocionante cruce del Grupo B entre el OC Barcelos de Portugal y el local Centro Valenciano de fondo, en el Estadio Aldo Cantoni, el ex hockista e ídolo local, Daniel Martinazzo aseguró al móvil de Canal 13, que la realización del Mundial de Clubes en tierras sanjuaninas enaltece aún más a la provincia, que ya es la capital mundial del hockey sobre patines.

El también miembro del Comité Internacional del Hockey Sobre Patines destacó la magnitud de los equipos participantes. Desde el corazón del evento, el ídolo del deporte sanjuanino manifestó: "Tener estos equipos tan importantes, enaltece a la provincia", afirmó Martinazzo, subrayando el prestigio que eventos de esta envergadura otorgan a San Juan en el panorama deportivo mundial.

Además, el referente sanjuanino expresó su satisfacción por la respuesta del público. La primera jornada del Mundial de Clubes ya contó con una importante concurrencia de fanáticos, demostrando el arraigo y la pasión que el hockey sobre patines genera en la provincia.

El torneo sigue consolidándose como una cita imperdible para los amantes del deporte, con equipos de primer nivel compitiendo por la gloria en el emblemático Aldo Cantoni.

Las entradas se pueden conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.