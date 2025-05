Danilo, un campeón europeo de hockey con raíces sanjuaninas

Danilo Rampulla no lo oculta, lo que comenzó como un juego de niño se convirtió en un sueño de vida. Hoy, con 26 años recién cumplidos, ese sueño lo llevó a convertirse en campeón de la Champions League de hockey sobre patines, uno de los títulos más importantes del deporte a nivel internacional. Pero su historia no se resume en trofeos: también habla de coraje, familia, identidad y nuevos comienzos.

Con raíz en San Juan, una de las cunas del hockey en Argentina, Danilo dejó todo atrás hace seis años para instalarse en Portugal, donde empezó de cero. “Nos cuesta mucho irnos de nuestras raíces, dejar familia, amigos… pero fue un sueño que siempre tuve: ser jugador de hockey. Desde que empecé a patinar, mi cabeza nunca dejó de pensar en eso”, dijo el joven en Canal 13.

Instalado desde hace 6 años en Portugal, Danilo se abrió paso en una liga que hoy es considerada la mejor del mundo. “Acá se puede vivir del hockey. Hay instituciones que te permiten dedicarte exclusivamente al deporte, y eso te hace crecer como profesional”, explicó, mientras espera la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con una joven portuguesa con quien lleva más de tres años en pareja.

“La verdad que estamos viviendo un momento hermoso. Esperando que llegue el ‘poroto’, que ya viene con su Champions bajo el brazo. Este año vino con todo”, dijo entre risas. El bebé será varón y nacerá en septiembre. “Ya prácticamente no vamos a poder viajar, pero ya quedará pendiente el viaje a San Juan. Va a tener doble nacionalidad”, agregó.

Su pareja, además, ya incorporó muchas costumbres sanjuaninas: habla español con soltura, cocina platos típicos de la provincia y acompaña a Danilo en cada paso. “Tengo una profesora en casa. Si no aprendía el idioma ahora, ya estaba”, bromeó.

Detrás del presente brillante, Danilo no olvida lo difícil del camino. “Mucha gente ve la parte buena de lo que estamos viviendo, pero dejamos muchas cosas atrás. Pasamos por momentos muy duros. El crecimiento también vino desde ahí”, confesó

El rol de su familia fue clave. “Desde chico me acompañaron en todo. Mi mamá fue una pieza fundamental para que yo esté hoy donde estoy. Siempre creyó en mí.”

Más allá de lo deportivo, Danilo defiende con orgullo al hockey argentino: “Es una disciplina que nos dio muchos títulos mundiales, pero que aún no tiene el reconocimiento que merece. Que ustedes lo hagan visible, que la gente lo escuche, lo vea, lo sienta… es muy importante para nosotros.”

Desde Europa, sueña con que más países se sumen al crecimiento del hockey y apuesten por su profesionalización. “Hoy en día, Portugal, España, Italia y Francia son los que lideran. Pero esperamos que el día de mañana haya más inversiones en otros lugares para que el hockey siga creciendo.”

La gloria fue un camino largo

Danilo Rampulla, fue parte de la fiesta de toda una ciudad que esperó 34 años para volver a levantar ese trofeo. “El título fue una conquista muy especial para esta ciudad, que se parece mucho a San Juan porque también son fanáticos del hockey”, relató Danilo. “Para darte una idea, acá se ve mucho más hockey que fútbol. Aunque tienen un equipo en primera división de fútbol, el Barcelense despierta mucho más interés. Lo que vivimos después de ganar fue una locura.”

Y no exageraba: luego de levantar el trofeo, los jugadores del Barcelos fueron recibidos como héroes. “Estuvimos una hora y media en un colectivo de bomberos. La gente estaba enloquecida. No nos dejaban llegar al estadio. Pero no fue solo por el título: desde que llegué acá siempre me demostraron cariño. Eso es algo único para un jugador.”

La alegría colectiva tenía sentido: el trofeo les había sido esquivo durante más de tres décadas. “Fue una locura, un furor. Algo único para el hincha. Quedó demostrado en los festejos.”

Curiosamente, la temporada no había comenzado de la mejor manera. El Barcelos arrancó con una dura derrota por 6-1 ante el Porto en la Copa de Portugal. “No habíamos empezado con nuestra mejor versión. El equipo no se había encontrado. Veníamos de perder feo, estábamos tocados anímicamente”, recordó Danilo.

Pero el deporte siempre da revancha, y la primera llegó en la Supercopa de Portugal, donde lograron imponerse al mismo rival. “Eso fue clave. Ganar ese partido nos dio un envión anímico impresionante.”

Esa victoria los puso en camino hacia un nuevo desafío: clasificarse para la Champions League. Pero el camino no era sencillo. En la fase previa les tocó compartir grupo con el campeón defensor, el Sporting, y con un fuerte equipo francés, el Vendéenne. Solo uno podía avanzar. “No éramos los favoritos, claramente era el Sporting. Pero le ganamos a ellos y al equipo francés. Clasificamos y eso nos dio aún más moral.”

El grupo que les tocó en la fase principal fue el temido “grupo de la muerte”, donde compartieron zona con gigantes. Pero el equipo de Rampulla no se achicó. “Fuimos paso a paso y quedamos invictos. Primeros del grupo. Ahí ya se sentía algo especial. La energía era muy positiva.”

El Barcelos accedió así a la Final Four, y en la semifinal se cruzaron con el duro Noya español. “Era un equipo tácticamente muy complicado. Pero gracias a Dios pasamos. Después de 21 años, el Barcelos volvió a estar en una final europea.”

La final fue contra el Porto. Otra vez. El rival que los había goleado al inicio de temporada. “Este año jugamos muchísimos partidos decisivos contra ellos. Nos conocíamos de memoria. En el vestuario teníamos una palabra clave: decíamos que éramos el Madrid de este año, que teníamos que tener su aura para ganar la Champions. Nos aferramos a eso.”

El partido fue digno de una final histórica. El Barcelos comenzó perdiendo 1 a 0. Lograron empatarlo, pero ni el tiempo reglamentario ni el alargue definieron al campeón. Todo se resolvió en los penales.

“Yo era el quinto pateador, pero por suerte no llegó hasta ahí”, contó entre risas. “Imagináte los nervios. Pero teníamos al mejor arquero del mundo. Él ya venía siendo decisivo en toda la campaña. Es nuestro arquero en la selección argentina, un fenómeno desde chico en Concepción.” Acevedo atajó y Barcelos gritó campeón. Y Danilo, que hacía seis años había dejado todo por perseguir un sueño en Europa, vivió el punto más alto de su carrera.