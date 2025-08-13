De cara a las elecciones en Desamparados, López busca el voto de los socios

Nelson López, abogado con 25 años de trayectoria y exdirigente deportivo, es candidato a presidente del Club Sportivo Desamparados por la lista Todos por Desamparados. Su principal propuesta: afrontar la deuda que, según estima, ronda los 40 millones de pesos y devolver al club un rol más abierto e integrado a la comunidad.

“Queremos vincular más actividades, que sea un club más abierto y público”, resumió López en diálogo con Canal 13 San Juan. De este modo, el dirigente señaló que parte de la deuda corresponde al plantel profesional: “Se les adeuda tres meses de sueldo. Si nos toca presidir, vamos a intentar hacernos cargo con un plan de pagos para aliviar las necesidades del equipo”. También mencionó obligaciones pendientes en aportes previsionales.

Según López, la actual conducción asegura que el club no tiene pasivos, pero la realidad dentro del vestuario es otra. “Los mismos jugadores han hecho rifas y beneficios, incluso abrieron una cuenta para que la gente colaborara. Eso demuestra que la deuda existe”, afirmó.

La propuesta de Todos por Desamparados incluye un plan integral que articule todas las áreas del club: escuelita de fútbol, divisiones inferiores, primera, fútbol femenino, fútbol de salón y nuevas disciplinas. “Me entrevisté con coordinadores y noté que falta comunicación entre las divisiones. Con la experiencia de Daniel ‘Changa’ Garay en la secretaría deportiva vamos a coordinar todas las actividades”, explicó.

En cuanto a la formación de jugadores, el candidato destacó la importancia de dar continuidad a los procesos: “Hoy vemos chicos de 16 o 17 años debutando en primera. Si no generás jugadores, no podés autosustentarte. El recurso humano es lo más valioso que tiene el club”.

López encabeza una lista conformada por Germán Chávez (vicepresidente), Alejandro Anzoana (tesorero) y Saúl “Grincho” Leiva (secretario general), que reúne agrupaciones como Puyutano de Ley y 1919. Subrayó que no cuentan con respaldo político ni partidario: “Somos hinchas, socios y simpatizantes que nos unimos por el bien del club. Esa es una diferencia importante con otras listas, que prometen contar con apoyos externos”.

De cara a las elecciones internas, el abogado hizo un llamado a los socios: “Más allá de a quién voten, tenemos que estar todos por Desamparados y volver a ser el orgullo de la provincia. Primero hay que ordenar la casa; después vendrán los resultados deportivos”.