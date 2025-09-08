El Club Atlético Marquesado está viviendo un momento histórico. Este domingo, tras vencer por 2 a 1 a Desamparados, se clasificó al Regional Amateur. Además de este logro, tienen un gran presente en el Torneo Local, peleando las primeras posiciones. El jugador Maximiliano Jorquera dialogó con Canal 13 San Juan y mencionó cómo se vive el momento, como así también, contó la faceta más solidaria del club, que ayuda a familias de escasos recursos.

Jorquera expresó que fue un partido súper especial por la clasificación al Regional Amateur. “Se viene trabajando muy bien desde el año pasado, desde la comisión y el equipo técnico se había armado todo. Desamparados, por su parte, está en una construcción nueva”.

“Se tiene que hacer mucho mérito para entrar a este reducido que es el Regional Amateur, porque se ha modificado y va a estar más competitivos, hay menos equipos compitiendo. Se arma una zona a nivel regional y ahí se va clasificando. Fue un torneo difícil porque hay doble competencia, estamos peleando el torneo local y vamos a competir en el regional”, agregó.

Parte solidaria

Además del club deportivo, Marquesado tiene su parte solidaria. “Siempre lo digo, me gusta estar en lugares donde a uno lo traten bien y Marquesado tiene una buena comisión directiva, donde hacen de todo para nosotros, saben andar con los chicos conteniéndolos”.

“Hay un merendero, hay ferias, en las tardes dan yogur, té, hay una cuestión muy solidaria en el club. En lo deportivo trabajan incansablemente para generar ingresos para pagar sueldos y en eso estamos muy agradecidos porque estamos al día. Mucha gente no va a la cancha entonces ellos se la rebuscan con ferias o lo que sea para estar al día”, concluyó.